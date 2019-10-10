10 октября заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Геворг Лорецян принял заместителя министра спорта и по делам молодежи Болгарии Николая Павлова, который прибыл в Армению для участия в конференции “Жить умно - расширять возможности молодежи” (Living Smart-Empowering Youth).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта и молодежи.

Геворг Лорецян приветствовал Николая Павлова и отметил, что подобные встречи способствуют дальнейшему развитию и укреплению всеобъемлющего сотрудничества, сформировавшигося между сферами обеих стран.