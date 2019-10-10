Иран полагает, что страны региона примут его инициативу всеобщего диалога
Иран рассчитывает, что его соседи по региону положительно отреагируют на предложенную президентом страны Хасаном Роухани "Ормузскую мирную инициативу" по проведению всеобщего диалога, написал в своей статье для кувейтской газеты "Ар-Райи" министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"С увеличением числа угроз и вызовов, чтобы спасти регион от разрушения, мы чувствуем необходимость нового диалога в регионе больше, чем когда-либо. Сохранение безопасности в регионе - это коллективная ответственность всех находящихся там государств. "Ормузская мирная инициатива" с участием стран региона - Ирака, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирана - дает необходимые и достаточные возможности для достижения всеобщей безопасности в регионе путем внутреннего регионального диалога без иностранного вмешательства... Мы ожидаем положительную реакцию от стран региона по поводу этой инициативы", - пишет Зариф,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил, что "регион страдает от отсутствия всеобъемлющего регионального диалога в различных областях, это приводит к тому, что корни мира высыхают навсегда". "Наш регион больше нуждается во внутреннем региональном диалоге, чем в обмене обвинениями, использовании враждебных и злых выражений, конкуренции за обладание оружием и гонке вооружений", - считает он.