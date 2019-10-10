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Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Тегеране.

«В результате совместных усилий МИД России и посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистка вылетела из Ирана в Москву рано утром 10 октября. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, она чувствует себя нормально,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

О задержании Юзик стало известно 4 октября. При въезде в страну у нее отобрали паспорт. Позже к ней в гостиничный номер ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Позже в иранском правительстве сообщили, что задержание журналистки связано с нарушениями в визах.

 




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