Европейские индексы - 09-10-19

МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.04% и составил 12094.26 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.78% и составил 5499.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7166.50 пункта, а российский RTSI вырос на 0.85% и составил 1317.48 пункта.