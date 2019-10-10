Европейские индексы - 09-10-19
МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.04% и составил 12094.26 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.78% и составил 5499.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7166.50 пункта, а российский RTSI вырос на 0.85% и составил 1317.48 пункта.
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- 09:36 Европейские индексы - 09-10-19
- 09:36 Американские индексы выросли - 09-10-19
- 09:35 Цены на цветные металлы - 09-10-19
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