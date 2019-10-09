Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-10-19

ЕРЕВАН, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 октября, курс доллара США вырос на 0.16 драмa и составил 476.68 драм. Курс евро вырос на 0.61 драмa и составил 523.59 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.35 драм. Курс британского фунта сократился на 3.81 драмa и составил 582.69 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 110.39 драмa и составила 23078.08 драм. Цена серебра сократилась на 0.68 драмa и составила 269.04 драм. Цена платины выросла на 219.05 драмa и составила 13593.82 драм.