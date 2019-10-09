Азиатские индексы - 09-10-19

ТОКИО, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 21456.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.57% и составил 1581.70 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.68% и составил 2924.86 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 25682.81 пункта.