Вице-премьер считает, что переговоры по тарифу на поставляемый из РФ газ не будут долго длиться

Вице-премьер Армении Мгер Григорян не считает, что переговоры по тарифу на поставляемый из России в Армению газ продлятся долго.

Как передает Арменпресс, об этом Григорян сказал в беседе с журналистами 9 октября, выразив уверенность, что вопрос тарифа на газ обсуждался также и в ходе состоявшейся 1 октября в Ереване личной беседы премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

“Уверен, что эта проблема была затронута, не думаю, что она стала более определенной в связи с ценой, поскольку я неоднократно отмечал, что наш тариф состоит как минимум из трех важнейших, фундаментальных компонентов - цена на границе, инвестиционная программа “Газпром - Армении” и ее текущие расходы. По всем трем направлениям ведутся переговоры. Я думаю, что переговоры не будут длиться очень долго, но ежедневно могут возникать новые вопросы”, - сказал Григорян.