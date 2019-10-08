Никол Пашинян и Анна Акопян приняли участие в гала-приеме WCIT 2019

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян сегодня присутствовали на гала-приеме, организованном в рамках 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии участвовали принимающие в WCIT 2019 участие делегации.