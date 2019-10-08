Я горжусь тем, что нахожусь в Армении в это историческое время: Серж Танкян

Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян гордится тем, что находится в этот исторический период в Армении. Как сообщает Арменпресс, Танкян сказал об этом 8 октября во время презентации своего бренда «Gavat».

«Я горжусь тем, что нахожусь в Армении в это историческое время, когда происходит много позитивных изменений. Те армяне, которых я знаю по всему миру, хотят вернуться, стать частью Новой Армении, остаться в Новой Армении», - сказал Танкян.