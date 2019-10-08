Президент Армен Саркисян принял доктора Эрика Эсраиляна

Президент Армении Армен Саркисян 8 октября принял известного американо-армянского доктора, соруководителя Медицинского колледжа им. Дэвида Гефена в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, продюсера голливудского фильма «Обещание» о Геноциде армян, члена Совета директоров Всеобщего армянского благотворительного союза, доктора Эрика Эсраиляна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, выразив благодарность за прием, Эрик Эсраилян отметил, что для него большая честь вернуться в Армению и встретиться с президентом страны.

В ходе встречи собеседники коснулись возможностей сотрудничества между Калифорнийским университетом и армянскими вузами, а также поговорили об укреплении связей между Арменией и Диаспорой, возможностях сотрудничества с армянскими партнерами и реализации совместных проектов.