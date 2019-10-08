Глава МИД Армении с рабочим визитом посетит Туркменистан
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 10-11 октября с рабочим визитом посетит Туркменистан для участия в заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
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