Вооруженные силы РА пополняются и модернизируются военной техникой: Артак Давтян
В Вооруженных Силах Республики Армения осуществляется модернизация и пополнение техникой.
Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 8 октября сказал начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян.
“В плане модернизации вооружения мы увеличили расстояние и высоту уязвимости видов оружия противовоздушной обороны, также модернизировали и некоторые виды оружия.
По части противотанковых средств, в два раза увеличена дистанция, мы провели определенные работы для повышения на поле боя безопасности и жизнеспособности персонала, применяющего противотанковые средства”, - сказал Давтян.
Начальник Генерального штаба отметил, что постоянно приобретаются новые виды оружия, и в процессе будут и обновления.