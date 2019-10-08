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Вооруженные силы РА пополняются и модернизируются военной техникой: Артак Давтян

Вооруженные силы РА пополняются и модернизируются военной техникой: Артак Давтян

В Вооруженных Силах Республики Армения осуществляется модернизация и пополнение техникой.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 8 октября сказал начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян.

“В плане модернизации вооружения мы увеличили расстояние и высоту уязвимости видов оружия противовоздушной обороны, также модернизировали и некоторые виды оружия.

По части противотанковых средств, в два раза увеличена дистанция, мы провели определенные работы для повышения на поле боя безопасности и жизнеспособности персонала, применяющего противотанковые средства”, - сказал Давтян.

Начальник Генерального штаба отметил, что постоянно приобретаются новые виды оружия, и в процессе будут и обновления.




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