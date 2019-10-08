Премьер-министр и генеральный директор “Яндекс” обсудили вопросы расширения сотрудничества

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял сегодня участников Форума “WCIT 2019”, соучредителя и генерального директора Группы компаний “Яндекс” Аркадия Воложа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участие генерального директора Группы компаний “Яндекс” в XXIII Всемирном форуме “WCIT 2019”, премьер-министр отметил, что в июне этого года в Санкт-Петербурге состоялось эффективное обсуждение возможных совместных программ с руководством “Яндекс”, и встреча с господином Воложем говорит о двусторонней готовности расширить существующее сотрудничество.

“Мы заинтересованы в том, чтобы “Яндекс” развернул в нашей стране успешную деятельность, и сделал бы новые инвестиции, в частности, в сфере искусственного интеллекта, что мы обсуждали в Санкт-Петербурге”, - сказал Никол Пашинян.

Соучредитель и генеральный директор группы компаний “Яндекс” поблагодарил премьер-министра Пашиняна за приглашение принять участие в форуме, что является хорошим поводом для развития технологического сектора и обмена мнениями вокруг повестки сотрудничества с Арменией. Аркадий Волож отметил, что “Яндекс” продуктивно оценивает инвестиции в Армении, в частности, в сфере такси - сервисов и заинтересован в реализации новых программ как в этой, так и в других взаимовыгодных сферах. Он, в частности, представил опыт и статистику внедрения в ряде стран услуг “Яндекса” с инновационными технологиями - такси-сервис без водителя, и назвал его успешным.

По словам Никола Пашиняна, правительство Армении провозгласило сферу ИТ приоритетом, Армения движется по пути становления технологической страной, и в этом плане распространение различных инновационных технологий, включая и технологии в сфере услуг, интересны для нашей страны.

Премьер-министр предложил начать более предметные обсуждения в формате рабочей группы и по поводу дальнейших действий дал соответствующее поручение Министерству высокотехнологичной промышленности.