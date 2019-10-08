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Кардашян воодушевлена тем, что получила возможность крестить детей в Армении

Кардашян воодушевлена тем, что получила возможность крестить детей в Армении

Известная телезвезда Ким Кардашян придает большое значение тому, что они с сестрой Кортни Кардашян смогли крестить детей в Армении. Как передает Арменпресс, Кардашян об этом сказала в рамках проходящего в Ереване IT -форума.

Собеседница Кардашьян поинтересовалась, какое значение имеет для нее пребывание в Армении, в частности, на IT-форуме.

«Я очень горжусь, и должна была привезти сюда своих детей. Приезд с моей сестрой Кортни в Армению и возможность крестить детей здесь, в Армении - все для нас” - сказала Кардашьян и добавила, что это они запомнят навсегда.

Радость телезвезды была по-настоящему велика, когда она узнала, что IT-форум будет проходить в Армении.

“Для меня быть здесь – означает все”, - сказала Кардашян и добавила, что она гордится тем, что этот огромный IT -форум проводится в Армении.

“Это прекрасно для нашей страны, я так взволнована, что люди со всего мира с такой радостью принимают участие в огромном IT -форуме, который проводится в Армении”, - сказала Кардашян.




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