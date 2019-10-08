Зарядка смартфонов, wifi, банкомат: в Эчмиадзине задействована первая в Армении “умная остановка”

По случаю 2704 - летия города Вагаршапата - Эчмиадзина была сдана в эксплуатацию первая и пока единственная в Армении “умная остановка”.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, ряд представителей правительства, мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, мэр Еревана Айк Марутян, представители органов местного самоуправления, депутаты НС и другие высокопоставленные чиновники различных ведомств.

Остановка в духовной столице Армении установлена по инициативе мэрии Эчмиадзина и ООО “Умная остановка”.

“Умная остановка” создана в соответствии с новой автобусной сетью и с обликом города. Остановка обеспечивает комфортное передвижение местных жителей и делает время ожидания приятным и эффективным.

С помощью специальных экранов суперфункциональной остановки граждане могут узнавать об интересующем их маршруте, времени прибытия транспорта, маршрутах до разных концов города и т.д.

Информацию о приближающемся к остановке транспортном средстве, времени температуре воздуха можно будет получить даже с улицы, при помощи бегущей строки, видимой с большой дальности.

На этой уникальной остановке предлагается множество возможностей - интересующая туристов информация: куда поехать, что посмотреть, где поесть, где весело провести время, бесплатный wifi, зарядные розетки для смартфонов, банкомат и платежный терминал, вендинговые устройства для кофе и сладостей. Остановка закрытая, оснащена системами вентиляции и отопления. На близлежашей территории установлены специальные мусорные баки для сортировки мусора. Работает противопожарная система. При помощи сигнализации быстрого реагирования, установленной в зале, при необходимости, сигнал поступит в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Пассажиропоток полностью контролируется видеокамерами и в любой момент может быть вмешательство компетентных органов.

Созданы все предпосылки, чтобы время ожидания ожидания транспортного средства сделать максимально удобным и приятным. “Умная остановка” в своем роде единственная в Армении, которая послужит новым ориентиром в сфере транспортного обслуживания.