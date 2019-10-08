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В Грузии надеются на снятия запрета на полеты из России в течение полугода

В Грузии надеются на снятия запрета на полеты из России в течение полугода

Грузия надеется, что власти России в течение ближайших шести месяцев снимут запрет на полеты в республику. Такое предположение высказал директор "Объединения аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе в интервью грузинской газете "Резонанси", опубликованном во вторник.

"Конечно же, сокращение рейсов из России нанесло нам большой ущерб, однако весте с тем, мы настроены оптимистично, так как рейсы растут в направлении Евросоюза. Сегодня у нас нет точной информации, однако, видимо, в ближайшие шесть месяцев полеты из РФ наверное будут восстановлены", - сказал Чоговадзе.,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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