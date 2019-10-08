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Аликбек Чекшенкулов назначен послом Кыргызстана в Армении

Аликбек Чекшенкулов назначен послом Кыргызстана в Армении

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Кыргызстана одобрил назначение Айкбека Чекшенкулова послом Кыргызстана в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает akipress.com.




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