Валерий Осипян освобожден от должности главного советника премьер-министра РА

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписал решение об освобождении Валерия Осипяна от должности главного советника премьер-министра. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра было опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

«Руководствуясь частью 9 статьи 10 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, освободить Валерия Осипяна от должности главного советника премьер-министра», - говорится в решении премьер-министра.