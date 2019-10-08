Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Валерий Осипян освобожден от должности главного советника премьер-министра РА

Валерий Осипян освобожден от должности главного советника премьер-министра РА

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписал решение об освобождении Валерия Осипяна от должности главного советника премьер-министра. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра было опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

«Руководствуясь частью 9 статьи 10 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, освободить Валерия Осипяна от должности главного советника премьер-министра», - говорится в решении премьер-министра.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации