Председатель оргкомитета WCIT-2019 считает первый день конгресса успешным

Председатель оргкомитета Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT-2019) в Ереване Александр Есаян считает первый день конгресса успешным. Об этом Есаян сказал в беседе с Арменпресс.

«Я слышу от людей - гостей и участников, что есть большое воодушевление, и, по крайней мере, все подходят и говорят, что они приезжали, ожидая, что конгресс будет хорошим, но они никогда не представляли, что может быть такой конгресс. Лично мое впечатление очень положительное. Мне кажется, что нам удалось сделать то, что мы пытались получить», - сказал Есаян.

Председатель оргкомитета WCIT-2019 отметил, что культурное мероприятие по случаю церемонии открытия и панельные дискуссии особенно впечатлили Всемирный альянс информационных технологий и услуг.

«На открытии было отмечено, что у них не было такого открытия за всю 40-летнюю историю, что очень воодушевляет нас. Вы знаете, в каких странах проводился WCIT, и люди восхищены нашей церемонией. Что касается обсуждений, то мы также получаем много положительных отзывов», - сказал он.

По словам Александра Есаяна, интересные дискуссии ожидаются и 8 октября.

«Завтра также будет очень интересный день со многими участниками. Ким Кардашьян также выступит завтра с речью. У нас довольно интересные дискуссии с финансовым сектором. Я также получаю положительные отзывы от наших местных компаний о том, что они встретились с руководителями зарубежных компаний, провели очень эффективные дискуссии», - сказал Александр Есаян.

Председатель оргкомитета WCIT-2019 отметил, что результаты конгресса будут подведены после завершения конгресса.