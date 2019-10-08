События, предстоящие 8 октября

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет сегодняшние события.

Сегодня, 8 октября, в Ереване продолжит свою работу Всемирная конференция по информационным технологиям «WCIT 2019». Согласно повестке дня, Ким Кардашьян должна выступить сегодня в качестве специального докладчика. Кардашян, как один из самых популярных пользователей в социальных сетях, поделится своим опытом на дискуссии «Рынок идей».

Министр высоких технологий Армении Акоп Аршакян встретится с журналистами в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна (WCIT 2019).

Сегодня состоится заседание Постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции Национального Собрания, на которой будут рассмотрены развития событий вокруг Мегринской свободной экономической зоны.

Члены армянской делегации в ПАСЕ уже находятся в Армении. Они на созванной пресс-конференции подведут итоги работы, проделанной в ПАСЕ.

Город Эчмиадзин-Вагаршапат сегодня празднует свой праздник. По этому случаю пройдет ряд мероприятий, в том числе официальное открытие «умной остановки». Премьер-министр Никол Пашинян примет участие в торжественном заседании во Дворце культуры имени Комитаса в Эчмиадзине, в ходе которого будут награждения званиями «Друг города» и «Почетный гражданин».

Президент Союза писателей Армении Эдвард Милитонян встретится с журналистами в Союзе писателей Армении. Он представит подробную информацию о Международном фестивале Праздник переводчика.

В Союзе писателей Армении состоится церемония награждения имени известного писателя, публициста, бывшего президента Союза писателей Армении Левона Ананяна. Она направлена на поиск молодых креативщиков.

Читателям будет представлен армянский перевод бестселлера бизнесмена, активиста, соучредителя сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексиса Оганяна. Алексис Оганян также будет присутствовать на презентации книги.

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