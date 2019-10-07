Экспорт из Армении вырос на 4,6%

В январе-августе 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года внешнеторговый оборот Армении вырос на 2%, причем экспорт вырос на 4,6%, а импорт - на 0,7%.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном Статистическим комитетом отчете о социально-экономическом положении Армении за январь-август 2019 года. В августе этого года по сравнению с августом прошлого года зафиксирован также рост экспорта на 13,5%. По сравнению с июлем 2019 года экспорт увеличился на 0,6%.

В январе-августе 2019 года страны СНГ имеют наибольшую удельную долю во внешней торговле Республики Армения - 30,5%, из которых 27% приходится только на Россию. Доля товарооборота со странами ЕС в общем внешнеторговом обороте составляет 21,8%. Среди других стран основными торговыми партнерами Армении являются Китай - 11,9%, Швейцария - 6,5%, Иран - 5%.

Экспорт в страны СНГ увеличился на 7,2%, а экспорт в страны ЕС снизился на 18,8%.

Экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 6%: экспорт в Кыргызстан вырос в 4,2 раза, а экспорт в Казахстан сократился на 53,2%.

Экспорт из Армении в страны ЕС, в частности на Кипр, в Швецию и Грецию, вырос в 8,6 раза, 3,8 раза и 2 раза соответственно.

Экспорт оборудования и аппаратуры из Армении увеличился в 2,5 раза, а экспорт животных и растительных масел и жиров сократился на 72,6%.