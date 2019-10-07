Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s

Корпорация Apple запустила программу по бесплатному ремонту iPhone 6s и 6s Plus. Об этом сообщается на сайте поддержки компании.

«Apple обратила внимание, что некоторые iPhone 6s и 6s Plus могут не включаться из-за вышедших из строя компонентов. Проблема затрагивает лишь ограниченное число устройств, выпущенных с октября 2018 по август 2019 года», — говорится на сайте компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Подчеркивается, что проблема касается лишь малого числа устройств, и не все iPhone 6s удастся бесплатно отремонтировать. Для проверки, попадает ли смартфон под действие программы, нужно ввести серийный номер телефона в специальном поле на сайте. В случае, если iPhone был выпущен в указанный период, требуется обратиться в официальный сервисный центр.

Вместе с тем пользователи, которые уже обращались в сервисный центр при такой поломке до того, как Apple объявила о бесплатном ремонте, могут вернуть деньги за ремонт.