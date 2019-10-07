Правительство Армении начало переговоры с Youtube

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении начало переговоры с Youtube. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в рамках проходящего в Ереване Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Министерство высокотехнологичной промышленности ведет переговоры с Youtube и другими крупными организациями, которые в Армении не имеют локализации”, - сказал Авинян.

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян 12 марта 2019 г. сообщал, что правительство Армении создаст рабочую группу для изучения и поддержки возможностей арменификации онлайн-информационных платформ YouTube и Google.

Арменификация информационных платформ армянским пользователям, отмечающим, что они из Армении, даст возможность зарабатывать деньги, а страну сделает узнаваемой на информационной карте.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.

Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА.

Для выступления со специальным докладом на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”, в Армению прибыла всемирно известная звезда Ким Кардашян. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.