Готовится следующий “Армянский саммит мыслей”: он состоится в июне  2020 года

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, 6 октября встретился с главным партнером форума “Саммит мыслей (Summit of Minds), соучредителем и автором аналитического журнала “The Monthly Barometer” Тьерри Малере.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся подготовительных работ к “Армянскому саммиту мыслей (Armenian Summit of Minds - 2020), предстоящему в 2020 году.

Уже ставший традиционным ежегодный ”Армянский саммит мыслей” в следующем году состоится 7 июня в Дилижане и Ереване. Основные обсуждения пройдут вокруг геополитических реалий 21-го века, новых технологий, влияния искусственного интеллекта.