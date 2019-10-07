Telegraph: Джонсон намерен обратиться в Верховный суд по поводу отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться в Верховный суд в попытке вывести страну из состава Евросоюза до 31 октября со сделкой с Брюсселем или без. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета Daily Telegraph.

Со ссылкой на источники в правительстве издание информирует, что глава кабинета министров готов дойти до высшей судебной апелляционной инстанции, чтобы избавиться от необходимости писать письмо Брюсселю с просьбой о трехмесячной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

К этому премьера принуждает принятый в прошлом месяце под давлением оппозиции закон. В нем говорится о том, что глава правительства обязан затребовать отсрочку, если к 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях Brexit. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит об отсрочке.

Гарантий, что Верховный суд примет сторону Джонсона, нет, особенно учитывая, что совсем недавно эта судебная инстанция признала незаконным решение премьера приостановить работу парламента на пять недель. Вместе с тем высокопоставленный источник "Дейли телеграф" в правительстве сообщил о том, что Джонсону важно, чтобы именно судьи обязали его направить письмо в Брюссель, нежели чем он сам согласился сделать этот шаг, что противоречило бы всем сделанным ранее заявлениям премьера на этот счет.