Партия “Свободная Родина” 9 ноября объявит имя своего кандидата в президенты

Ведущая партия Арцаха “Свободная Родина” 9 ноября проведет съезд, на котором будет принято решение о выдвижении своего кандидата на президентских выборах, предстоящих в Арцахе в 2020 году.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр и государственный министр Арцаха Араик Арутюнян.

“Это важное партийное мероприятие является требованием устава, целью которого является раз в два года избирать исполнительный орган партии - состав совета и председателя партии, а также намечать те программы, которые мы должны осуществить в ближайшее время”, - отметил А. Арутюнян и добавил, что одним из основных вопросов повестки предстоящего съезда будет формат участия партии “Свободная Родина” в предстоящих общегосударственных выборах.

В записи отмечается, что, в частности, будет принято решение о выдвижении своего кандидата на предстоящих президентских выборах.

Араик Арутюнян не скрыл также, что вероятным кандидатом будет он сам, отметив что в связи с этим, он от всех территориальных структур партии получил предложения о выдвижении своей кандидатуры, по которым окончательное решение будет вынесено на съезде.

Напомним, что на выборах в органы местного самоуправления в Арцахе, состоявшихся 8 сентября, из 228 общин в 173 руководителями были избраны члены и сторонники политической силы, возглавляемой Араиком Арутюняном. В связи с этим он заявил, что со стороны общества это важная гарантия перед предстоящими общегосударственными выборами.