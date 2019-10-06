Президент Армении Армен Саркисян отбыл с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в Женеве президент Саркисян примет участие в дискуссии Группы видных деятелей (UNCTAD Panel of Eminent Persons) Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Эта группа консультирует Генерального секретаря Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию по текущим ключевым и неотложным проблемам экономического развития, генерирует идеи по их преодолению для международных инициатив.