5 октября в кинотеатре "Гюмри" во втором городе Армении состоялась премьера фильма Шаварша Варданяна "Мой крест".

Представляя проект, творческая группа отметила, что он реализован при поддержке различных организаций, включая московские компании «APcinema», «Ракурс», Национальный киноцентр Армении и Министерство обороны РА. Фильм основан на реальных фактах, герои - реальные люди, которые, независимо от их воли, оказываются в центре карабахской войны, где битва во имя исторической справедливости становится их крестом.

Это фильм о любви и вере, преданности, человеческой совести и добродетели, освободительной борьбе и долге перед Родиной.

Как передает Арменпресс, фильм рассказывает о героическом поступке армянина, взявшегося за руки оружие и сражающегося за освобождение в карабахской войне 1991-1992 годов. Именно здесь и переплетаются истории главных героев фильма - французского доктора Жака и Соны из Арцаха.

В фильме снялись Нарине Григорян, Саргис Григорян, Еро Мурян, Шант Ованнисян, Александр Хачатрян, Ованес Ованнисян и другие. Режиссер фильма - Шаварш Варданян, музыка - Айко, продюсеры - Грачья Месропян и Валерий Саарян. Съемки фильма начались еще в 2014 году.

В основу фильма положены документальные кадры Шаварша Варданяна.

«Я участвовал в карабахской войне с первых дней, был журналистом, оператором и у меня около 1200 часов архивных материалов. Сценарий я написал 15 лет назад. Он и стал сценарием художественного фильма совместными усилиями сценаристов Эдуарда Халди, Армена Ватяна и Арсена Даниеляна. Долгое время не было возможности воплотить фильм в жизнь», - сказал Шаварш Варданян.

Зрители оценили фильм стоя – бурными аплодисментами.

Арменуи Мхоян