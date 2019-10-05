За прошедшую неделю Азербайджан стрелял по армянским позициям около 800 раз
17:05, 5 Октябрь, 2019
За период 29 сентября - 5 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 100 раз. В сторону армянских позиций произведено около800 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.