Глава малазийской провинции Пхенанг Чжоу Кон Йау примет участие в конгрессе WCIT 2019 в Ереване

Делегация малазийской провинции Пхенанг во главе с губернатором Чжоу Кон Йау примет участие в конгрессе WCIT 2019 в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Bernama.

В ходе визита по приглашению правительства РА Чжоу Кон Йау представит свою концепцию «Пхенанг-2030», цель которой – создать СМАРТ-провинцию, где большое внимание уделяется природе.

Отметим, что WCIT 2020 будет проводиться именно в Малайзии.

IT WorldForumучрежден Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организован Союзом ведущих технологических предприятий.

В этом году WCIT 2019посвящен теме «Сила децентрализации: ожидания и опасность». В ходе форума будет обстоятельно обсуждаться, как влияют на нашу жизнь информационные и коммуникационные технологии - в положительном и отрицательном аспектах, как они влияют на прибыль и благополучие, на надежность и безопасность, демократию и гуманность. На Форум в Ереване ожидается более 2000 участников из 70 стран мира.