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Глава малазийской провинции Пхенанг Чжоу Кон Йау примет участие в конгрессе WCIT 2019 в Ереване

Глава малазийской провинции Пхенанг Чжоу Кон Йау примет участие в конгрессе WCIT 2019 в Ереване

Делегация  малазийской  провинции Пхенанг во главе  с  губернатором Чжоу Кон Йау примет участие  в  конгрессе WCIT 2019 в Ереване.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Bernama.

В ходе  визита  по приглашению правительства РА Чжоу Кон Йау представит свою концепцию «Пхенанг-2030», цель которой – создать СМАРТ-провинцию, где  большое  внимание  уделяется природе.

Отметим, что WCIT 2020 будет проводиться именно в Малайзии.

IT WorldForumучрежден Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организован Союзом ведущих технологических предприятий.

 

В этом году WCIT 2019посвящен теме «Сила децентрализации:  ожидания и опасность». В ходе  форума будет обстоятельно  обсуждаться,  как влияют  на нашу жизнь информационные и коммуникационные технологии - в  положительном и отрицательном аспектах,  как  они влияют  на прибыль и благополучие, на надежность и  безопасность, демократию и гуманность. На Форум  в Ереване  ожидается  более 2000 участников из 70 стран мира.

 

 

 




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