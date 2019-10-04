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Президент Республики Арцах встретился с делегацией Союза армян России

Президент Республики Арцах встретился с делегацией Союза армян России

Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 октября встретился с делегацией Союза армян России.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы, связанные с осуществлением различных программ в Арцахе.

Президент Саакян высоко оценил роль Союза армян России в укреплении связей между Родиной и Диаспорой, развитии Арцаха и сохранении национальной идентичности за рубежом.




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