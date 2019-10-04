Мнацаканян представил конгрессмену Паллоне приоритеты внешней политики Армении

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 4 октября принял члена Палаты представителей Конгресса США, Сопредседателя Комитета по армянским вопросам Фрэнка Паллоне.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выразив благодарность за деятельность, направленную на укрепление армяно-американских отношений в рамках Комитета по армянским вопросам, министр Мнацаканян с удовлетворением отметил, что дальнейшее расширение и углубление партнерства и политической повестки дня с США были и остаются в числе главных внешнеполитических приоритетов Армении.

Зограб Мнацаканян представил конгрессмену Паллоне широкую программу осуществляемых правительством Армении реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенства закона, создание независимой судебной системы и повышение доверия общественности к последним.

Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. По просьбе конгрессмена США глава МИД Армении коснулся внешнеполитических приоритетов Армении.

Министр иностранных дел Армении представил конгрессмену последние развития в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, подходы и принципиальную позицию Армении, особо подчеркнув важность создания атмосферы, способствующей миру, в том числе путем исключения угрозы применения силы и воинственной риторики.