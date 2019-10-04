США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне

Член Палаты представителей США, сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса Фрэнк Паллоне приветствует демократические развития в результате бархатной революции в Армении. Конгрессмен, который постоянно поднимает армянские проблемы, считает, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем, хотя замечает агрессивное поведение Азербайджана. Паллоне считает, что США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану. В беседе с Арменпресс Паллоне рассказал об этих и других важных вопросах.

- Прежде всего, хотела бы поблагодарить Вас за самоотверженную работу в Палате представителей по озвучиванию проблем армянского народа. Как бы Вы оценили свой визит в Армению и Арцах? Можете назвать одно из ключевых месседжей в ходе встреч, которое Вы увезете с собой в США.

- Мы (когда я говорю «мы», имею в виду членов Комиссии по армянским вопросам Конгресса США) очень рады и довольны результатами бархатной революции. Мы видим, что в результате бархатной революции Армения стала более демократичной, сосредоточенной на верховенстве закона, устранении коррупции. Часть повестки дня визита включала встречу с новым премьер-министром Армении и членами парламента, избранными после бархатной революции. И я хотел бы передать, чтобы мы приложили больше усилий, чтобы Конгресс США и Вашингтон больше поддерживали Армению в области экономики, торговли и безопасности. Этот вопрос находится в центре нашего внимания.

- В Арцахе Вы подчеркнули важность оказания США равной помощи конфликтующим странам для поддержания баланса в регионе. Но мы знаем о резком увеличении поддержки Баку со стороны Пентагона. Несколько дней назад в письме госсекретарю и министру обороны США Вы и другие представители призвали к немедленному прекращению военной помощи Азербайджану. Каковы Ваши ожидания?

- Я думаю, что мы не должны оказывать какую-либо военную помощь Азербайджану, поскольку Азербайджан очень агрессивен, и это проявилось совсем недавно - в 2016 году. Они не должны получать никакой военной помощи от Соединенных Штатов. Члены Конгресса не знали, и мы недавно узнали, что военная помощь США была огромной - более 100 миллионов долларов за последние три года - и намного больше, чем то, что предоставляется Армении. И исторически, согласно 907 поправке Акта о поддержке свободы, нельзя оказывать военную помощь стране, которая активно агрессивна, как вел себя Азербайджан в апреле 2016 года. В нашем письме мы отметили, что Азербайджану не должна предоставляться военная помощь. И мы хотели бы получить обоснование в этом отношении. То, что вы делаете для одной страны, вы должны делать и для другой страны. Но я не говорю, что мы должны предоставить двум странам миллионы долларов на военную поддержку, потому что мы хотим мира, мы не хотим поощрять войну. Мы очень разочарованы тем, что администрация Трампа пошла на этот шаг, но мы хотим прекратить оказывать военную поддержку Азербайджану. И мы также хотим знать, каково оправдание, которое мы сейчас изучаем, чтобы понять, не нарушена ли поправка 907.

- Вы всегда прилагали усилия для того, чтобы США оказали финансовую помощь Арцаху. Как на это реагирует Конгресс США? Какую поддержку Арцах получит в следующем году?

- В настоящее время вся поддержка Арцаха идет в гуманитарном направлении. И когда я был в Арцахе, я посетил две организации, которые я хочу выделить. Одной из них является Halo Trust (финансируется USAID), которая занимается разминированием и получила крупные суммы денег. Мы хотим, чтобы это был продолжительный процесс. И это было одной из причин посещения организации. Есть предложения по уменьшению суммы предоставляемых денег, но я встретился с ними, они сказали, что это неправильно, у них много работы по разминированию, и им нужно финансирование. Мы хотим работать над этим вопросом, чтобы программа продолжалась. Я также посетил Реабилитационный центр имени баронессы Кэролайн Кокс. Это другая организация, которая может получить поддержку США. Она помогает детям с ограниченными возможностями, подросткам, которые имеют физические или поведенческие проблемы. Это еще одно важное направление нашей поддержки.

- В Арцахе Вы отметили, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем, соблюдая при этом право на самоопределение и безопасность народа Арцаха. Я хотел бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.

- Арцах должен быть армянским. Я хотел бы видеть мирное решение, которого хочет достичь Минская группа ОБСЕ. Мирное урегулирование должно гарантировать не только то, что Арцах является армянским, но и вопрос территорий, которые должны сформировать зону безопасности. Мы возвращались из Степанакерта в Севан и проехали через некоторые районы, которые необходимо сохранить. Из соображений безопасности Арцах не может отдать территории Азербайджану. Из-за агрессии Азербайджана 2016 года напряженность сохраняется. Я не думаю, что мирное урегулирование возможно сейчас. Соединенные Штаты могут поддержать укрепление доверия, а некоторые программы вдоль границы могут снизить напряженность.

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов и Армении, и Арцаха, и Азербайджана. Однако Азербайджан не реагирует адекватно на это заявление. Как Вы оцениваете такое поведение Азербайджана?

- Мое опасение заключается в том, что Азербайджан хочет разрешить конфликт военным путем и не хочет мирного решения. Вот почему, я думаю, что самое важное, что мы можем сделать сейчас для снижения напряженности, - это убедить Азербайджан в том, что военное решение - это не вариант. Это одна из причин, почему мы не приветствуем военную помощь США, так как она может быть использована против Армении.

- И в конце, это не первый Ваш визит в Армению. Что больше всего впечатляет Вас в нашей стране?

- Я бывал в Армении много раз. Мне нравится эта прекрасная страна, где так много интересного, есть активная культурная жизнь. Но я думаю, что армяне имеют много общего с американцами, они верят в демократию, они верят, что люди должны быть образованными, у всех должны быть равные возможности в жизни. И я особенно рад бархатной революции. В Армении мы также посетили достопримечательности, позавтракали на берегу озера Севан. Мы пошли посмотреть хачкары, церкви Севана.

Беседу вела Анна Григорян

Фото Геворга Перкупекяна