Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 октября принял группу учителей, работающих в Арцахе в рамках программы "Преподавай, Армения".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян подчеркнул важность осуществления в Арцахе данной программы и отметил, что она вносит особенный вклад в дело развития образовательной системы республики.

Бако Саакян вручил учителям ценные подарки, поздравив их с профессиональным праздником.

Во встрече приняла участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян.