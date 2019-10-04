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Президент Арцаха принял группу учителей, работающих в рамках программы "Преподавай, Армения"

Президент Арцаха принял группу учителей, работающих в рамках программы "Преподавай, Армения"

Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 октября принял группу учителей, работающих в Арцахе в рамках программы "Преподавай, Армения".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян подчеркнул важность осуществления в Арцахе данной программы и отметил, что она вносит особенный вклад в дело развития образовательной системы республики.

Бако Саакян вручил учителям ценные подарки, поздравив их с профессиональным праздником.

Во встрече приняла участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян.




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