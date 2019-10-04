В системе обеспечения питания военнослужащих-срочников есть ощутимые изменения: Пашинян

По программе обеспечения воинских частей Вооруженных сил Армении продовольствием уже заключено соглашение с шестью компаниями, которые поставляют еду семи тысячам военнослужащих.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 октября на совещании по вопросу поставок продовольствия Вооруженным силам. “В системе обеспечения питания военнослужащих срочной службы Вооруженных сил есть ощутимые изменения, которые получили положительный отклик как среди солдат, так и среди общественности”, - оценил процесс премьер-министр.

Он созвал совещание для обсуждения текущей ситуации в связи с питанием, организации процесса, его продвижения, возникающих проблем и представлений ответственных для решения этих проблем.

“Нужно понять, какие изменения в управлении происходят в результате изменений этих отношений, и как они влияют на общую ситуацию, какие выводы вытекают из всего этого. Важно определиться, какие долгосрочные представления и расчеты есть у нас в плане ценовой политики, и насколько наши сегодняшние расчеты соответствуют предварительным договоренностям.

На данный момент мы работаем с шестью компаниями, которые уже обеспечивают семь тысяч человек питанием посредством этой системы”, - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян

Согласно новому порядку поставки продовольствия от Министерства постепенно переходят к частному сектору. Программа реализуется и в воинских частях МО РА, и в армии обороны Арцаха. Систему планируется внедрить полностью во всех воинских частях до конца 2020 года.