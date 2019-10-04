12-месячная инфляция на потребительском рынке в сентябре составила 0,5%

12-месячная инфляция на потребительском рынке Армении (с сентября 2018 года по сентябрь 2019) составила 0.5%, а по сравнению с предыдущим месяцем - 0.2%.

Как передает Арменпресс, Статистический комитет опубликовал изменения потребительских цен в Армении в сентябре 2019 года, согласно которым за год дефляция была зафиксирована в группе продуктов питания и безалкогольных напитков на 1,4%, в сфере связи - 0,1% , культуры - 1,2 %.

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года был зафиксирован 9% рост цен на одежду и обувь, а также 4,7% - на алкоголь и табачные изделия.

В январе - сентябре 2019 г. среднемесячное снижение потребительских цен составило 0,2% (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано снижение на 0,1%). Во всех исследуемых городах республики в 2019 году среднемесячное снижение потребительских цен составило 0,2% (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано снижение на 0,1%). В сентябре по сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,1 - 0,3%, самый высокий показатель инфляции зафиксирован в Ереване.