Законодатели не должны оставаться вне рамок сотрудничества

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Проблемы оцифровки экономик являются одним из приоритетов Евразийского экономического союза. За пять лет существования структуры постоянно говорится о цифровой повестке и важности развития цифровой экономики. У ЕАЭС должен быть парламентский орган, такой как ОДКБ, СНГ и другие международные структуры. Это даст возможность эффективнее работать над согласованием законодательств государств-членов ЕАЭС.

“Если у нас будет парламентский орган, где в рамках ЕАЭС будут встречаться парламентарии всех государств-членов ЕАЭС и предпринимать действенные шаги по согласованию законодательств, то эта площадка станет не дополнительным грузом, а дополнительным стимулом для решения существующих проблем структуры”, - сказал член постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции Алексей Сандиков. Заметим, что сегодня ряд проблем является следствием именно законодательных несоответствий, так как законодатели остались вне рамок сотрудничества”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.