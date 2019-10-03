Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался 

Контрактный военнослужащий, который 1 октября получил огнестрельное ранение в результате выстрела противника в Тавушской области, скончался сегодня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной сайт Общественного телевидения.

По предварительной информации, военнослужащий получил огнестрельные ранения в области правого плеча.