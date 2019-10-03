Время в Ереване: 11:07:36,   4 Октябрь

Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался 

Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался 

Контрактный военнослужащий, который  1 октября получил огнестрельное ранение в результате выстрела противника в Тавушской области, скончался сегодня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной сайт Общественного телевидения.

По предварительной информации, военнослужащий получил огнестрельные ранения в области правого плеча.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации