Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался
Контрактный военнослужащий, который 1 октября получил огнестрельное ранение в результате выстрела противника в Тавушской области, скончался сегодня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной сайт Общественного телевидения.
По предварительной информации, военнослужащий получил огнестрельные ранения в области правого плеча.
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