Спикер НС Армении принял члена Палаты представителей США Френка Паллоне

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял конгрессмена США, сопредседателя Комиссии по армянским вопросам Конгресса Френка Паллоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя конгрессмена, Арарат Мирзоян поблагодарил его за то, что он принял приглашение вновь посетить Армению и Арцах. Спикер Национального Собрания отметил, что Армения благодарна за усилия Паллоне по поддержанию в Соединенных Штатах справедливой позиции, подчеркнув, что усилия конгрессмена по укреплению этих проармянских позиций на протяжении многих лет неоценимы.

Председатель НС заверил, что новые власти Армении верны переговорному процессу по нагорно-карабахскому конфликту в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ и не видят альтернативы мирным переговорам. По его мнению, важно, чтобы демократические перемены, произошедшие в Армении после бархатной революции, были поддержаны Соединенными Штатами, и в этом контексте рассматриваются обсуждения о финансовой поддержке Армении в Палате представителей и Сенате.

Френк Паллоне поблагодарил председателя НС Армении за приглашение и коснулся проведенных в эти дни обсуждений, которые позволили ему составить полное мнение о приоритетах армяно-американской повестки дня.

Стороны обменялись мнениями об отраслевых реформах в Армении и шагах, предпринятых Соединенными Штатами для их осуществления.