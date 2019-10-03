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Спикер НС Армении принял члена Палаты представителей США Френка Паллоне

Спикер НС Армении принял члена Палаты представителей США Френка Паллоне

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял конгрессмена США, сопредседателя Комиссии по армянским вопросам Конгресса Френка Паллоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя конгрессмена, Арарат Мирзоян поблагодарил его за то, что он принял приглашение вновь посетить Армению и Арцах. Спикер Национального Собрания отметил, что Армения благодарна за усилия Паллоне по поддержанию в Соединенных Штатах справедливой позиции, подчеркнув, что усилия конгрессмена по укреплению этих проармянских позиций на протяжении многих лет неоценимы. 

Председатель НС заверил, что новые власти Армении верны переговорному процессу по нагорно-карабахскому конфликту в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ и не видят альтернативы мирным переговорам. По его мнению, важно, чтобы демократические перемены, произошедшие в Армении после бархатной революции, были поддержаны Соединенными Штатами, и в этом контексте рассматриваются обсуждения о финансовой поддержке Армении в Палате представителей и Сенате.

Френк Паллоне поблагодарил председателя НС Армении за приглашение и коснулся проведенных в эти дни обсуждений, которые позволили ему составить полное мнение о приоритетах армяно-американской повестки дня.

Стороны обменялись мнениями об отраслевых реформах в Армении и шагах, предпринятых Соединенными Штатами для их осуществления.




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