Анджелина Джоли снялась для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro. Снимок опубликовал в своем Instagram-аккаунте главный редактор издания Ричард Джанорио.

На снимке обнаженная Джоли лежит, поднв руки, в мраморной ванне, наполненной водой, и смотрит в камеру,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фотографии. «Просто идеальна», — хвалил один подписчик. «Она всегда будет легендарной», — согласился другой пользователь. «Как же красиво!!! Жду с нетерпением интервью и фото!» — восхитилась еще одна фанатка.

Автором съемки выступил фотограф аргентинского происхождения Андрес Кудацки, снимки которого неоднократно публиковались в таких известных изданиях, как The Washington Post, The New York Times, The Guardian.