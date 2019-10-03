Бако Саакян наградил военнослужащих, предотвративших диверсионную попытку азербайджанской стороны

В рамках стратегических учений, проходивших с 24 сентября в Армии обороны, совместно с противотанковой группировкой армии и рядом воинских частей, действующих в южном направлении, 3 октября были разыграны тактические учения, сопровождающиеся боевой стрельбой. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах, за этапом боевой стрельбы на полигоне “Тигранакерт” наблюдал и президент Республики Арцах Бако Саакян.

До начала учений Бако Саакян наградил медалью “За боевые заслуги” военнослужащих Армена Бабаяна и Эмиля Нерсисяна, предотвративших 23 сентября попытку диверсионного проникновения азербайджанских спецназовцев на юго-восточном направлении, и также Паруйра Амирханяна и Рафика Ордояна, сбивших 25 сентября на участке Акна беспилотный летательный аппарат противника “ORBITER-2”, осуществлявший разведывательный полет.

После церемонии награждения командующий АО, генерал-лейтенант Карен Абрамян представил президенту республики ситуацию на условном поле боя, последовательность действий боевых сил и средств.

Тактические военные учения имели как оборонительные, так и наступательные компоненты. Они отличались разнообразием привлеченных сил и средств, грамотным и постоянным руководством, уровнем взаимодействия участвующих подразделений и видов войск и высокими результатами огневого поражения.

В течение всего условного боя командиры всех звеньев успешно осуществили управление подразделениями, отличились грамотными и смелыми решениями, а подчиненные подразделения проявили высокую тактико-профессиональную и морально-психологическую подготовку, блестяще выполнили боевые задачи.