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Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Ирака с Национальным праздником

Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Ирака с Национальным праздником

15:12, 3 Հոկտեմբեր, 2019

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Ирак Адилю Абд аль-Махди по случаю Национального праздника Ирака. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Ваше Превосходительство, в связи с Национальным праздником Республики Ирак направляю Вам и дружественному народу Ирака теплые поздравления и искренние пожелания.

Армения очень заинтересована в углублении и расширении теплых партнерских отношений с Ираком во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирака - мира и благоденствия”.




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