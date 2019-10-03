Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИР

Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

Как сообщил глав разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Тайеб, "группа террористов" при помощи 350-500 килограммов взрывчатки планировала подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего в этом году в начале сентября, должен был появиться высокопоставленный военный.