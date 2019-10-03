Парламент Армении принял в первом чтении законопроект “О минимальной зарплате в 68 тысяч драмов”

Национальное собрание РА приняло в первом чтении предложенный депутатами фракции “Мой шаг” законопроект, которым предлагается повысить ежемесячную минимальную зарплату с 55 тысяч драмов до 68 тысяч драмов.

Как сообщает «Арменпресс», предложенный Бабкеном Туняном и Нареком Зейналяном пакет законопроектов О внесении изменений в законы РА “О минимальной ежемесячной заработной плате” и “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы” был принят 102 голосами “за” и 1 “против”.

Проект на заседании НС представил Вараздат Карапетян.

Депутаты изначально предлагали повысить минимальную ежемесячную зарплату до 63 тысяч драмов. Однако после обсуждения вопроса в правительстве было предложено повысить минимальную зарплату до 68 тысяч драмов. В итоге комиссия НС по экономическим вопросам после обсуждения предложения проголосовала за вариант повышения минимальной зарплаты до 68 тысяч. В случае повышения минимальной месячной зарплаты до 68 тысяч драмов повысятся и зарплаты около 57 тысяч госслужащих и 130 тысяч работников частного сектора. Карапетян заверил, что в результате общих расходов и влияния налогов чистое воздействие на госбюджет не превысит 2 млрд драмов.