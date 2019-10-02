Пашинян считает встречи с президентом РФ удовлетворительными для обеих сторон

Стороны удовлетворены встречами премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина в Ереване. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 2 октября в ответ на вопрос депутата Микаела Золяна.

«Мы провели две широкие встречи с президентом РФ, в целом около трех часов обсуждали отношения между нашими странами. Думаю, мы двусторонне удовлетворены этими встречами, и наши правительства и политические команды должны последовательно реализовывать наши договоренности», - сказал Пашинян.

Коснувшись обсуждений и встреч с главами других государств-участников в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване 1 октября, Пашинян отметил, что отношения Армении со всеми партнерами получат новый позитивный импульс в результате этих обсуждений и встреч.