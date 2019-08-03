Глава МИД Республики Арцах МасисМаилян провел встречу с мэром города Райд Джеромом Лаксалом

2 августа возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегация провела встречу с мэром австралийского города Райд Джеромом Лаксалом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха, МасисМаилян подчеркнул важность единогласного принятия городским советом Райда накануне рабочего визита делегации Арцаха в Австралию резолюции об установлении дружественных отношений со столицей Арцаха Степанакертом. По мнению министра иностранных дел, принятие подобной резолюции является очередным свидетельством принципиальной позиции, занимаемой городскими властями Райда в вопросе содействия народу Арцаха в его стремлении к свободному и мирному развитию, что выразилось еще 22 мая в 2018 г. в принятии резолюции в связи с 30-летием освободительного движения народа Арцаха.

Коснувшись международных отношений Республики Арцах, Масис Маилян отметил, что одним из приоритетом для арцахских властей является установление и развитие децентрализованного сотрудничества Арцаха с зарубежными городами, что позволяет общинам и районам республики быть вовлеченными в международные процессы с целью укрепления дружественных отношений между народами, обмена опытом в различных областях и продвижения прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха подчеркнул, что развитие децентрализованного сотрудничества также обретает важность на фоне непрекращающихся попыток Азербайджана изолировать Арцах и лишить его население преимуществ международного сотрудничества.

В свою очередь мэр Райда Джером Лаксал подтвердил готовность властей города оказать содействие народу Арцаха в реализации им права на самоопределение и в стремлении построить демократическое общество.

В ходе встречи МасисМаилян передал Джерому Лаксалу благодарственное письмо мэра Степанакерта Сурена Григоряна, в котором мэр выразил свою признательность в связи с принятием резолюции и пригласил Джерома Лаксала в арцахскую столицу.

Во встрече приняли участие член городского совета Райда СаргисЕделян, депутат Национального Собрания Арцаха Давид Ишханян, Постоянный Представитель Арцаха в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.