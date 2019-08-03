В Азербайджане планируют открыть отдел арменоведческих исследований

Председатель Совета Бакинского аналитического центра международных отношений Фарид Шафиев заявил на пресс-конференции, что в центре планируется открытие Центра армянских исследований.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское информационное агентство «Азертадж».

«Мы должны тщательно изучить экономику, историю, литературу и государственную политику Армении. Мы также намерены открыть курсы армянского языка в центре. В Азербайджане мало специалистов, владеющих армянским», - отметил он.

Шафиев также сказал, что проводится ряд исследований по нагорно-карабахскому конфликту —с целью представить его смеждународному сообществу и международным экспертам реальность этого конфликтаи установить с ними сотрудничество.