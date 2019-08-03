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В Азербайджане планируют открыть отдел арменоведческих исследований


Председатель Совета   Бакинского аналитического центра международных отношений Фарид Шафиев заявил на пресс-конференции, что в центре планируется открытие Центра армянских исследований.

Как  передает  Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское информационное агентство «Азертадж».

«Мы должны тщательно изучить экономику, историю, литературу и государственную политику Армении. Мы также намерены открыть курсы армянского языка в центре. В Азербайджане мало специалистов, владеющих армянским», - отметил  он.

Шафиев также сказал, что проводится ряд исследований по нагорно-карабахскому конфликту —с целью представить его смеждународному сообществу и международным экспертам реальность этого конфликтаи установить с ними  сотрудничество.




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