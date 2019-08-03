Власти Турции не намерены депортировать сирийских беженцев с особым статусом

Временное правительство Сирии опубликовало заявление, в котором говорится, что турецкие власти не намерены депортировать сирийских беженцев со статусом «временной защиты» в Турции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая «Дикен».

«По официальным данным турецких властей, по состоянию на 18 июля 2019 года 3 миллиона 634 тысячи 378 граждан Сирии, находящихся в Турции, имеют статус «временной защиты»,и они благодарны Турции за гостеприимство. Политика Турции в отношении сирийских беженцев не изменилась с 2011 года — с начала сирийского кризиса», - говорится в заявлении.