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Власти Турции не намерены депортировать сирийских беженцев с особым статусом


Временное правительство Сирии опубликовало заявление, в котором говорится, что турецкие власти не намерены депортировать сирийских беженцев со статусом «временной защиты» в Турции.

Как передает Арменпресс,  об этом сообщает турецкая «Дикен».

«По официальным данным турецких властей, по состоянию на 18 июля 2019 года 3 миллиона 634 тысячи 378 граждан Сирии, находящихся в Турции,  имеют статус «временной защиты»,и они благодарны Турции за гостеприимство. Политика Турции в отношении сирийских беженцев не изменилась с 2011 года — с начала сирийского кризиса», - говорится в заявлении.




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