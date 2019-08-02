В Нью-Йорке предложили запретить демонстрантам обливать полицейских водой

Участник акции протеста, обливший сотрудника полиции водой, может отправиться в тюрьму на 4 года. Законопроект такого содержания подготовил член законодательного собрания штата Нью-Йорк от района Стейтен-Айленд Майкл Рейли. По его мнению, попыткам демонстрантов обливать полицейских водой в ходе различных акций пора положить конец, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вполне может случиться, что кто-нибудь решит плеснуть [на полицейского] чем-то другим, а не водой", - пояснил Рейли, который сам ранее служил в нью-йоркской полиции, в интервью газете The Wall Street Journal.

Его инициатива была представлена на следующий день после того, как городское полицейское управление начало расследование инцидента, произошедшего 24 июля в районе Куинс, где двух полицейских облили жидкостью. Двумя днями ранее такие же инциденты произошли в Бруклине и в Гарлеме, и видеозапись этих событий широко разошлась по социальным сетям.