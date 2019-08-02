За летний призыв на обязательную военную службу призвано на 15% больше граждан

В Армении в 2019 г. в течение летнего призыва на обязательную военную службу было призвано на 15% больше, чем прогнозировалось.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Процент в основном связан с возвращением наших граждан на родину, добровольным представлением, а также и с другими работами. Около 120 военнослужащих, призванных в армию, в результате проверочного отбора, были призваны в технологическую роту, группу по разработке современных технологий и другие специальные подразделения. По программе “Это я” призваны 89 граждан. В рамках программы “Честь имею” Министерство обороны Армении заключило договоры с 290 гражданами. По соответствующим решениям правительства РА 196 гражданам, имеющим значительные достижения в сфере образования и науки, выдана отсрочка от призыва на обязательную военную службу. Поздравляем всех и желаем хорошей службы”, - отметил Арцрун Ованнисян.